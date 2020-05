Fase 2, bonus bicicletta da 500 euro ma non per tutti: chi può ottenerlo

BONUS BICICLETTA – Con l’introduzione della Fase 2 il governo punta ad avere meno macchine possibili in giro e più persone in bici. Per agevolare la l’utilizzo di mezzi alternativi è stato introdotto un bonus mobilità per l’acquisto di bici e monopattini inserito nel nuovo decreto Rilancio. Con questo buono – si legge su IlMattino.it – i cittadini potranno acquistare biciclette, bici elettriche (le e-bikes), monopattini, ma anche servizi di mobilità condivisa con mezzi diversi dall’auto.

LEGGI ANCHE: Fase 2, dal 18 maggio riaprono parrucchieri e centri estetici. Sarà possibile rivedere gli amici

Bonus bicicletta, che cos’è e chi può richiederlo

L’obiettivo è quello di evitare un traffico eccessivo di veicoli privati ricorrendo a mezzi alternativi. Non a caso, il buono mobilità dal 2021 diventerà un incentivo per rottamare la propria auto. Il bonus per l’acquisto di biciclette, e-bikes e monopattini consiste in uno sconto del 60% sul totale della spesa effettuata. Il buono, comunque, non può essere superiore a 500 euro. È possibile richiedere l’agevolazione una sola volta e per un solo acquisto, ovvero o per la bici o per il monopattino. Il buono può essere utilizzato per l’acquisto di: bici, segway, hoverboard, monopattini, monowheel e servizi di mobilità condivisa. Se ne può usufruire fino al 31 dicembre 2020.

Non tutti i cittadini possono richiedere il bonus per l’acquisto di biciclette e monopattini. Il buono è infatti riservato ai soli maggiorenni residenti in città che siano capoluoghi di Regione o provincia o con almeno 50mila abitanti. In sostanza vale solo per le città più grandi, dove si presenta il problema del traffico.