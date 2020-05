Si torna a rivedere qualche spiraglio della vecchia vita. L’emergenza Coronavirus ha limitato gli spostamenti di ognuno di noi, ma da lunedì 18 maggio torneranno ad aprire varie attività. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera fa sapere che apriranno ristoranti, negozi, parrucchieri e centri estetici. Inoltre sarà possibile fare shopping nei centri commerciali.

Le belle notizie non finiscono qui. Infatti sarà possibile rivedere anche gli amici. Non è stato posto nessun limite di persone, ma ci si affida al buonsenso dei cittadini, che dovranno comunque mantenere le distanze e indossare le mascherine. Se nelle prossime due settimane tutto andrà per il verso giusto, dal 1° giugno potrebbero essere consentiti anche gli spostamenti tra Regioni.