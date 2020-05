Polemiche su Silvia Romano, Conte risponde: “Facciamoci rapire e puntare un kalashnikov alla testa, poi ne riparliamo…”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato ai cittadini italiani per chiarire la situazione in Italia a proposito dell’epidemia Coronavirus. Tra i vari argomenti affrontati c’è stato spazio per parlare delle polemiche che stanno coinvolgendo Silvia Romano. Questa la risposta:

“Prima di parlare di Silvia Romano, dico a coloro che lo stanno facendo, di provare prima a capire cosa si prova ad essere rapiti a 23 anni, dove camminare e vivere per mesi con un kalashnikov puntato alla testa. Ecco, prima di strumentalizzare la sua vicenda proviamo a capire cosa ha passato. Poi ne riparliamo…“.