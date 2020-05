Lega, Pagano fa discutere alla Camera: “Silvia Romano è una terrorista”, bufera in aula

Bufera alla Camera dei deputati: a suscitare le polemiche e i mugugni in aula è stato Alessandro Pagano, deputato della Lega. Durante un suo intervento sull’ordine del giorno legato al Coronavirus, Pagano si è scagliato contro il Governo.

Il motivo? Non aver presenziato ai funerali di un poliziotto morto per Coronavirus. Aver, invece, accolto in Italia Silvia Romano. La frase incriminata, pronunciata da Pagano, è stata la definizione attribuita alla giovane milanese rapita in Kenya e liberata in Somalia: “Abbiamo accolto una neo-terrorista”.

La presidente della Camera, Mara Carfagna, l’ha ammonito, mentre Emanuele Fiano del PD ha dichiarato le parole inaccettabili. La Lega, d’altronde, il 30 aprile disertò la commemorazione di Pasquale Apicella– l’agente scelto ferito a morte a Napoli – alla Camera.