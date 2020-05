Eurovision Gol Contest – Insigne rappresentante dell’Italia

Nasce dalla BBC l‘Eurovision Gol Contest, un format che sceglierà i gol più belli dell’eurovisione.

Non mancano gli ospiti d’eccezione come Bale, Hamsik, Lewandowski ma sopratutto ci sarà Lorenzo Insigne a rappresentare l’Italia. Il collage del video di 4 minuti ripropone il suo gol in Nazionale contro la Bosnia dell’11 giugno 2019. Sabato sera è prevista la finalissima.

