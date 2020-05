ORSOLINI NAPOLI – Stando a quanto riportato quest’oggi dal noto quotidiano de La Gazzetta dello Sport, il Napoli parrebbe seriamente intenzionato a rilevare il cartellino del giovane Riccardo Orsolini, ala 23enne del Bologna. L’interesse sbocciò già nel 2016 quando, ancora giovanissimo, Orsolini cominciava a destare interesse con la maglia dell’Ascoli, ma nella trattativa la spunto la Juventus. I bianconeri poi, poco più di un anno fa, hanno ceduto l’intero cartellino ai rossoblù per 15 milioni di euro, che hanno così compiuto il loro investimento più oneroso di sempre. Ora, però, alla ricerca di un’alternativa per Callejon, il Napoli lo sta puntando di nuovo. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

ORSOLINI NAPOLI, IERI LO SCOOP SUI PRIMI SONDAGGIO DEL NAPOLI

Riccardo Orsolini (23), esterno destro del Bologna

“Il Napoli ci proverà, pur sapendo che troverà un Bologna blindato, che non ha intenzione di cedere il suo talento migliore. Per il momento. Poi, chissà, perché capita spesso che i club cambino idea dinanzi ad offerte convincenti. Cristiano Giuntoli sta valutando l’idea di trattare Riccardo Orsolini, 23 anni, esterno offensivo, in forza al club emiliano“.

“Un primo sondaggio l’ha già fatto, sentendo il procuratore del ragazzo, Donato Di Campli, per capire un po’ la posizione del giocatore. La chiacchierata è stata confermata dallo stesso manager che ha ammesso pure che non è soltanto il Napoli ad essere interessato al suo assistito, ma diversi altri club di Serie A“.

“Prima che il Covid-19 imponesse la sospensione del campionato, il valore di mercato di Orsolini si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Due mesi dopo, la valutazione non è cambiata, ma al ds napoletano l’investimento piace“.

VIA CALLEJON, POSSIBILE LA STAFFETTA CON POLITANO?

“Josè Callejon non rinnoverà col Napoli e andrà a chiudere la carriera nella Liga. Sono diverse le offerte che sta valutando: Valencia, Siviglia e Atletico Madrid l’hanno già contattato. Il Valencia gli avrebbe offerto un biennale da 3 milioni di euro a stagione. E, dunque, bisognerà potenziare la fascia destra per il futuro. L’alternativa a Callejon adesso, è Matteo Politano che il club ha prelevato a gennaio dall’Inter“.

“Ma Politano da solo non può bastare, in prospettiva c’è bisogno di un’alternativa o, comunque, di un altro esterno che possa garantire la competitività. E l’ingaggio di Orsolini metterebbe in seria discussione le certezze dell’ex interista che resta l’erede designato di Callejon“.

“Orsolini vuole la continuità, non gli basterebbe giocare una quindicina di partite. Cosa che a Napoli potrebbe avvenire, mentre a Bologna è un imprescindibile per Sinisa Mihajlovic. Fino alla sospensione del campionato, l’esterno aveva sommato 28 presenze, di cui 26 in campionato e 8 reti, con un rendimento costante“.