Azmoun-Napoli: l’iraniano ha convinto gli azzurri ma resta il nodo sulla questione extracomunitari

Il Napoli, in vista anche del difficile rinnovo di Milik, cerca soluzioni alternative per l’attacco. Da tempo ormai si fa sempre più chiaro l’interesse del Napoli per Sardar Azmoun, giocatore dello Zenit di San Pietroburgo.

Azmoun ha convinto da tempo il Napoli, ma la questione da risolvere è quello della caselle extracomunitarie che sono già piene, attualmente il Napoli ne ha 6 in rosa.



Sulla trattativa è intervenuto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Vincenzo Morabito, agente di calciatori ed intermediario della trattativa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

“Abbiamo dei contatti tramite conoscenze iraniane col papà del calciatore che espresse la volontà di portarlo in Inghilterra. Poi è venuto fuori il discorso Italia quando si parla di Napoli. Ad oggi non c’è alcuna trattativa, ma è la famiglia che gestisce il calciatore.

E’ un giocatore interessante, un attaccante molto simile a Mertens. Si adatterebbe bene agli schemi di Gattuso, ma ha due inconvenienti. Lo Zenit è il club russo più ricco ed è sempre difficile portar via calciatori da lì, e poi c’è il discorso del fatto che è extracomunitario, ma è risolvibile.

Mertens? Credevo che restasse al Napoli, ora lo sono un po’ di meno. A febbraio doveva arrivare il rinnovo alla fine del calcio mercato. Poi il suo avvocato sta continuando a parlare con altri club all’estero, tra cui il Chelsea.

Insigne? Ci sono retroscena che non sono usciti fuori, ma la verità è che il giocatore vuole restare a Napoli ed è anche la soluzione più logica mentre Raiola voleva portarlo all’estero. Il mercato sarà aperto fino a fine marzo, torniamo ai vecchi tempi”.

Anche il padre del giocatore si è espresso al riguardo intervenendo in radio:

“Preferisco non parlare di calcio o di mercato. Questo dovuto all’emergenza Coronavirus per rispetto alla persone che in questo momento stanno soffrendo per via del COVID-19. Quando il calcio riprenderà potremmo discutere di tematiche del mercato”.

