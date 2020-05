FOTO – Napoli contro Vittorio Feltri, striscioni contro il direttore di Libero: “Fenomeno del momento…

ULTIME NOTIZIE – Il meridione è ormai insorto contro il direttore di Libero, Vittorio Feltri che, come è noto, si è lasciato andare a commenti discriminatori nei confronti del Sud. La frase infelice, pronunciata durante la puntata di “Fuori dal coro“, in onda su Rete 4: “Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori!”, ha suscitato non poche polemiche.

A tal proposito sono stati esposti degli striscioni contro di lui sul Ponte della Sanità, da parte del gruppo Anima Azzurra. “Feltri icona del vostro fallimento”, ecco quanto è stato scritto.

FOTO