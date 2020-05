VACCINO CORONAVIRUS ITALIA – Buone notizie. La fase 2 porta un po’ di positività nell’aria dopo questo brutto periodo che ha colpito il Mondo intero. Non è ancora finita, ma c’è la reazione dei cittadini e un comportamento esemplare per non incappare in un’altra crisi, di salute, economica e della vita in generale.

In tutto il Mondo si cerca di trovare il vaccino. Anche in Italia. E secondo Il Messaggero.it, quello italiano funziona. Infatti, il vaccino blocca il Covid-19 nei topi e sugli uomini sarà sperimentato dopo l’estate. Funzionano gli anticorpi dal vaccino dell’azienda Takis.

VACCINO CORONAVIRUS ITALIA, I TEST

A confermarlo è l’amministratore delegato dell’Ospedale di Roma, Spallanzani, Luigi Aurisicchio:

“Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione del coronavirus da parte di un vaccino. Ci aspettiamo che questo accada anche nell’uomo.

Stiamo anche esplorando altre interessanti piattaforme tecnologiche in collaborazione con la LineaRx, un’azienda americana. Alcuni vaccini hanno ricevuto importanti finanziamenti e hanno già iniziato la fase clinica in altri Paesi. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché un vaccino che nasce dalla ricerca italiana, con una tecnologia tutta italiana e innovativa, venga sperimentato in Italia e messo a disposizione di tutti. Per fare questo abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni e di partner che ci aiutino ad accelerare il processo: questa non è una gara e insieme possiamo vincere tutti contro il coronavirus”.