Frecciarossa Milano-Napoli, nessun assalto e posti vuoti: solo 162 passeggeri

Sono partiti i treni da Milano per Napoli con a bordo le persone che stanno rientrando in Campania dopo l’apertura del Governo per la fase 2.

Si temeva il peggio e invece, nessun assalto e molti posti vuoti nel treno che è partito dal capoluogo lombardo intorno alle ore 10. Molti giovani erano presenti già un’ora prima della partenza.

I poliziotti hanno ricordato a tutti le misure di sicurezza e soprattutto cosa dovevano fare al loro arrivo a destinazione, dopo le disposizioni del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca: isolamento all’arrivo nella Regione, ma anche il divieto di tornare in Lombardia se non per motivi di urgenza o di lavoro stringenti.

Intanto, arriva anche la denuncia del Codacons per un rincaro biglietti: un biglietto per il Frecciarossa Milano-Roma del 6 maggio costa 129 euro, mentre per spostarsi in treno da Milano a Napoli nella giornata di sabato 9 maggio, sempre con il Frecciarossa, si spendono ben 262 euro.