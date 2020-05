Radio Kiss Kiss – L’archivio richiesto di Inter-Juventus è arrivato dopo 5 mesi: l’audio di Pjanic-Rafinha non esiste

Si parla ancora di Inter-Juventus, la partita del 2018 che fece un po’ di scalpore, soprattutto nell’ambiente Napoli. Infatti, ci furono tante critiche per l’arbitraggio di Orsato per alcune decisioni davvero incredibili, come il mancato rosso a Miralem Pjanic, per un fallo violento su Rafinha.

Le parole di Pecoraro hanno dato il via a una catena di eventi che vedranno ancora polemiche. Intanto, Radio Kiss Kiss Napoli ha precisato, con la voce del giornalista Diego De Luca, quanto trapela da fonti vicino alla Procura Federale:



“Ambienti e fonti vicino alla procura federale ci hanno dato l’ok per dire che: l’intero archivio della partita Inter-Juventus è stato richiesto subito dopo il match, ma è arrivato soltanto 5 mesi dopo. È arrivato tutto, anche i discorsi tra chi c’era in sala Var e discorsi non riguardanti episodi da rivedere, ovvero gli episodi non da Var. Mentre dell’episodio Pjanic-Rafinha non si sente nulla, neanche il sottofondo ambientale.

Quando la sala Var non parla, si sentono gli audio ambientali: in quell’episodio, invece, non si sente nulla”.