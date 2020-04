Mario Rui torna sul suo rapporto con i tifosi: “Sono contento che mi hanno apprezzato”

Nella lunga intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, il terzino partenopeo, Mario Rui, è tornato a parlare anche del suo rapporto con i tifosi azzurri, dopo che questo si era un po’ incrinato a causa della contestazione dei supporter per alcune prestazioni opache:

“Dimaro? Ricordo che all’inizio non partimmo benissimo io e la tifoseria, per fortuna con la voglia di lavorare ho dimostrato di essere un valore aggiunto per la squadra e i tifosi mi hanno sempre apprezzato e sono contento di questo”.