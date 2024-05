Ultim’ora Napoli, parla il vice allenatore: annuncio su Conte!

Il vice allenatore di Antonio Conte manda un chiaro messaggio: novità sul futuro dell’ex allenatore della Nazionale.

Cristian Stellini, vice-allenatore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di QSVS in cui ha tirato in ballo l’ex Juventus ed Inter. Il Napoli segue da tempo Conte e la stima che il presidente De Laurentiis nutre nei suoi confronti è ormai nota a tutti. Il suo nome è quello preferito tra i componenti della dirigenza del Napoli. Per rilanciare la squadra, infatti, la società ha bisogno di affidare la panchina ad una personalità forte come la sua.

In merito alla sua voglia di tornare ha dichiarato che il mister sarebbe molto entusiasta di intraprendere una nuova avventura, nonostante alcune etichette che gli vengono messe abitualmente: “A Conte vengono messe tante etichette dall’esterno che fanno ridere. Antonio è come tutti gli altri tecnici: sceglie progetti ambiziosi ma ha sempre preso squadre che venivano da momenti negativi“.

La voglia di allenare dopo un periodo di riposo ha preso ormai il sopravvento e Stellini ha affermato che Conte avrebbe apportato alle proprie idee di calcio anche alcune novità tattiche che potrebbero evidenziare un nuovo stile di gioco: “Si è aggiornato e ha fatto un grande lavoro durante l’inverno per migliorarsi e farsi trovare pronto. Magari nella prossima avventura ci saranno novità tattiche: il mister ha lavorato tanto su questo. Porterà più modernità e imprevedibilità al suo gioco”.

Conte in orbita Napoli, il vice: “Ha sempre preso squadre arrivate dietro”

Stellini ha poi parlato del rapporto di Conte con la società e soprattutto sul suo ruolo durante le sessioni di calciomercato: “Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club. Vuole un Super Budget per il mercato? È una falsità! Ha sempre richiesto progetti ambiziosi, non giocatori costosi”.

L’ex allenatore del Tottenham, di conseguenza, non avrebbe mai richiesto a gran voce l’arrivo di un giocatore nello specifico, eccezion fatta per Romelu Lukaku. L’attuale attaccante della Roma, tra le altre cose, potrebbe essere inserito nell’operazione che porterebbe Osimhen a Londra, sponda Chelsea. Una possibilità che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’economia delle trattative.

Sulla prossima squadra che Conte allenerà, ha dichiarato: “Milan e Napoli? Nessuna preclusione verso alcun progetto. Come fai a non associare una grande squadra a un grande allenatore. Il Milan è una squadra forte: ha un gap da colmare con l’Inter. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. La storia di Conte dice che prende squadre arrivate dietro e col suo lavoro colma il gap…”