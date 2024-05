Manna a lavoro, due trattative aperte: quale allenatore vuole portare al Napoli

Il Napoli vuole regalarsi un grande allenatore per la prossima stagione. Il futuro ds Manna sta già lavorando per portare in Campania un profilo top

Il Napoli sta per cambiare pelle. La stagione sottotono di cui si sono resi protagonisti gli azzurri ha messo il presidente Aurelio De Laurentiis nella condizione di dover osare sul mercato in vista del prossimo anno. I ragazzi di Ciccio Calzona hanno fallito tutti gli obiettivi stagionali, e l’ambiente è ormai saturo dei risultati negativi che si continuano ad accavallare in questo finale di campionato. Il numero uno azzurro ha già avviato i cambiamenti: il primo è stato quello di non rinnovare il contratto all’attuale d.s. Mauro Meluso: al suo posto, il prossimo giugno, arriverà Giovanni Manna dalla Juventus.

Il futuro direttore sportivo azzurro, in sinergia con il presidente, è al lavoro per trovare l’allenatore giusto a cui affidare la panchina del club il prossimo anno. Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi, ma sono due i preferiti di Manna, che prova a convincerli lavorando da Torino.

Napoli, Manna spinge forte per Antonio Conte e Gian Piero Gasperini

Nel corso della giornata odierna, il giornalista Rai, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleCapri, nel corso della trasmissione Goal Show, in cui ha espresso la sua sulla questione della scelta del Napoli per la panchina del prossimo anno, aggiungendo una novità importante:

Quello che posso dire è che Manna farà il possibile e l’impossibile per raggiungere un accordo con Conte e con Gasperini. Il primo che dirà sì sarà del Napoli. Conte è entusiasta della piazza partenopea. Il Napoli può capire dopo la finale di Europa League le intenzioni di Gasperini, che è interessato all’idea del Napoli ed è molto amico di Manna. Gasperini ha apprezzato le belle parole di De Laurentiis. Italiano? Italiano è la quarta scelta

Le dichiarazioni di Ciro Venerato delineano un quadro di forte interesse da parte del giovane d.s. juventino nei confronti di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il destino della panchina azzurra rimane incerto, tutti i profili presenti nella lista dei preferiti hanno situazioni contrattuali differenti.

La sensazione è che fino al giorno dell’annuncio ufficiale da parte della società partenopea ci sarà grande speculazione in merito. Quel che rasserena l’ambiente è la consapevolezza che, in ogni caso, qualunque sia la scelta finale, il Napoli troncherà definitivamente con questi mesi disastrosi, per rilanciarsi con grande ambizione nella Serie A che verrà.