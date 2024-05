Prossimo allenatore Napoli, De Laurentiis gelato: notizia su Gasperini!

Il futuro allenatore del Napoli non è ancora stato scelto dal presidente De Laurentiis. È da poco apparsa un’importante indiscrezione riguardo uno degli obiettivi per la panchina azzurra del prossimo anno.

Si prospetta un’estate di cambiamenti per il Napoli. La deludente stagione dei partenopei ha obbligato il presidente Aurelio De Laurentiis a scegliere la via della rivoluzione totale in vista del prossimo anno. Gli azzurri, loro malgrado, hanno fallito tutti gli obiettivi che la dirigenza si era prefissata la scorsa estate. Per rinvigorire con nuovo entusiasmo l’ambiente è necessario un cambiamento repentino, e il patron azzurro ha già avviato la pratica: il primo passo è stato quello di salutare l’attuale d.s. Mauro Meluso per accogliere Giovanni Manna dalla Juventus. La presidenza, insieme al futuro direttore sportivo partenopeo, è chiamata ora a scegliere a chi affidare la panchina del club per il 2024/2025. Tanti i nomi che nelle ultime ore sono stati accostati agli ex campioni d’Italia. Uno degli obbiettivi principali del presidente De Laurentiis, secondo un’indiscrezione, pare sia vicino ad una svolta importante per il futuro.

Napoli, Gasperini può rinnovare con l’Atalanta fino al 2027

Nel corso della giornata odierna, il giornalista Xavier Jacobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Gol, trasmissione radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha lanciato un’importante indiscrezione riguardo il futuro di Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, che tanto piace al patron azzurro:

Gasperini a Napoli? C’è un contratto e l’ultima parola spetta al tecnico ed alla società. Allena una squadra che ieri ha disputato la quarta partita in dieci giorni. L’ultimo pensiero di Gasperini è quello di parlare dell’anno prossimo, ci sono elementi da tenere ben presenti tra i quali il tipo di rapporto che lega Gasperini a Bergamo, ai bergamaschi ed alla famiglia Percassi. Potrebbe addirittura rinnovare per due anni, quindi fino al 2026 con opzione per il 2027. Chiunque allenerà il Napoli dovrà lavorare prima di tutto sull’aspetto psicologico. Bisognerà convincere coloro i quali faranno parte del Napoli che tutti debbano avere l’orgoglio di indossare questa maglia.

Il presidente De Laurentiis non ha mai nascosto l’apprezzamento nei confronti di Gasperini. Il numero uno azzurro contattò il sessantaseienne di Grugliasco nel lontano 2011, scrivendogli una bozza di contratto su un tovagliolo. Poi però Gasperini scelse di andare all’Inter, ed in seguito all’esperienza milanese, dopo le parentesi di Palermo e Genova, approdò all’Atalanta.

Insieme alla Dea, Gasperini si è consacrato come uno dei migliori tecnici italiani in circolazione. Per il Napoli sarebbe un’ottima opzione, ma strapparlo ai bergamaschi, ad oggi, pare molto difficile.