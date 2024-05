Palummella: “Sta facendo il direttore generale, se ne deve andare!”, è un titolare del Napoli

Ennesimo comportamento errato del calciatore: arriva lo sfogo da parte dello storico capo tifoso del tifo organizzato azzurro.

Gennaro Montuori, conosciuto come Palummella, storico capo tifoso del tifo organizzato del Napoli ai tempi di Maradona, ha rilasciato il proprio parere in merito alla gestione dello spogliatoio da parte del presidente De Laurentiis: “Hai messo fuori rosa il calciatore più serio e che si impegnava di più come Diego Demme. E poi c’è Juan Jesus che manovra lo spogliatoio ed ha scavalcato il capitano, nonostante quest’ultimo abbia vinto uno scudetto guidando questa squadra con grande esempio. Hai permesso a Juan Jesus di andare nello spogliatoio come se fosse il direttore generale al posto di Di Lorenzo”.

Sulle decisioni del presidente rispetto a quanto accaduto nello spogliatoio, ha affermato: “De Laurentiis hai i tuoi meriti per aver vinto uno scudetto, non puoi essere dimenticato ma devi svegliarti: Calzona e Juan Jesus devono andare via! Si sono messi d’accordo per non andare in ritiro e tu non ti sei opposto. Quando ci fu l’ammutinamento, invece, trattasti in quel modo ragazzi come Mertens, Insigne e Koulibaly. Devi mandarli via subito!“.

“Juan Jesus ha manovrato lo spogliatoio”: il commento di Palummella

Lo storico capo del tifo organizzato partenopeo ha espresso il proprio parere in merito al comportamento dell’ex difensore della Roma, Juan Jesus: “Juan Jesus, noi ti abbiamo difeso davanti a tutta l’Italia ma nonostante ciò, quando Di Lorenzo dice di andare sotto la curva, tu non ti presenti. Le cose si sanno e tu vai sotto la curva solo quando il Napoli vince mentre Di Lorenzo deve prendersi i fischi perchè è il capitano”.

Palummella ha poi concluso affermando che il calciatore brasiliano avrebbe assunto un atteggiamento troppo invadente e che avrebbe compromesso la tranquillità dello spogliatoio: “Hai fatto cacciare diversi calciatori: Mario Rui, Natan e hai fatto iniziare a giocare Olivera. Fallo tu il direttore generale! Complimenti per quello che ci hai fatto: noi abbiamo combattuto il razzismo e tu l’hai fatto a noi! Forza Napoli!”