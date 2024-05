Gudmundsson al Napoli, tutto vero: ultim’ora da Di Marzio

Albert Gudmundsson può seriamente diventare più di una suggestione in casa Napoli: l’ultim’ora di Di Marzio.

Albert Gudmundsson sta per concludere la sua terza stagione con la maglia del Genoa che potrebbe risultare essere anche l’ultima. Sull’islandese, infatti, ci sono gli occhi di tanti club d’Europa, anche molto importanti. Il calciatore ha siglato 14 reti in 33 presenze in questo campionato: una vera e propria dimostrazione della sua crescita esponenziale negli anni.

A seguito della tranquilla salvezza con il Grifone, l’ex Az Alkmaar ha potuto giocare con più leggerezza ed ha dimostrato di essere un ottimo bomber di razza. Gli azzurri sono pronti ad intavolare più trattative per poi delineare il profilo migliore su cui investire. La dirigenza ha chiesto delle informazioni e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli sembrerebbe essere il club italiano più avanti rispetto agli altri.

Tutti vogliono Gudmundsson, il ruolo del Napoli e l’offerta della Juventus

A conferma dell’esclusiva lanciata da Pasquale Giacometti per SpazioNapoli.it, l’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha affermato che De Laurentiis starebbe facendo sul serio per assicurarsi il fantasista rossoblù. Il classe ’97 è nel pieno della sua carriera e sembra aver raggiunto una maturità tale da poterlo ormai veder calcare i campi più prestigiosi.

Il suo valore di mercato spazia tra i 20 ed i 30 milioni di euro: un cartellino non troppo oneroso che potrebbe sbloccare la trattativa. Le cessioni in casa Napoli frutteranno un buon budget per il mercato ma la mancata qualificazione alla prossima Champions League frena non poche operazioni in entrata.

Per questa ragione, riuscire a vincere la corsa per Gudmunsson contro la Juventus, compagine che ha offerto al Genoa Miretti e Barrenechea nell’operazione, ed Inter più defilata, potrebbe essere un chiaro segnale lanciato dal Napoli per la prossima stagione. In un’annata calcistica totalmente nuova ci si aspetta una rivoluzione che possa prendere il via proprio grazie a profili del genere: ambiziosi e talentuosi.