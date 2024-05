La Fiorentina batte il Monza, adesso cambia tutto: che guaio per il Napoli

Il Napoli prova in questo finale di stagione a limitare i danni. La lotta per l’ottavo posto è entrata nel vivo, e il risultato della Fiorentina può essere decisivo

Con la Serie A che si avvia verso la conclusione, il Napoli deve iniziare a pensare a tutte le combinazioni di risultati possibili per accedere alla prossima Conference League, ultima competizione europea raggiungibile dagli ex campioni d’Italia. Particolare attenzione va riservata alla Fiorentina, che può risultare decisiva per gli azzurri: la finale di Conference, anche se vinta dai viola, non garantirebbe l’accesso alla competizione al Napoli, e in campionato la bagarre tra i gigliati e i partenopei per l’ottavo posto è entrata nel vivo, a cui vuole aggiungersi il Torino di Urbano Cairo. Il club di Aurelio De Laurentiis, che nelle ultime due gare che mancano alla fine dei giochi dovrà fronteggiare la viola al Franchi di Firenze, deve fare attenzione a tutte le possibili evoluzioni della classifica, anche in virtù del risultato del posticipo di questa sera.

Classifica di Serie A, il Napoli insegue la Fiorentina per l’Europa dopo la vittoria dei viola contro il Monza

Il posticipo della trentaseiesima giornata tra Fiorentina e Monza si è appena concluso con il risultato di 2-1. L’ importante vittoria dei ragazzi allenati da Vincenzo Italiano può risultare decisiva ai fini della corsa alla Conference League del prossimo anno, perché in questo momento il Napoli è scivolato a -2 dall’ottavo posto, quando mancano solo due match al termine del campionato. Nella prossima giornata di A le due compagini si sfideranno al Franchi di Firenze, con quello che ad oggi appare come un incontro da dentro o fuori per la squadra allenata da Ciccio Calzona.

Il Napoli viene da una serie di delusioni accumulate negli ultimi incontri, in cui si è lasciato scappare punti preziosi. Tuttavia, la partita contro la Fiorentina rappresenta un’opportunità cruciale per invertire il trend e salvare la stagione dall’insuccesso totale. Una vittoria contro il club di Rocco Commisso potrebbe risanare in parte la spaccatura tra squadra e tifosi, e farebbe riacquisire a tutto l’ambiente un minimo slancio per questo rush finale. È un momento critico per Di Lorenzo e compagni, che hanno bisogno di trovare la giusta concentrazione e la determinazione dei tempi migliori, per scendere in campo con un atteggiamento diverso rispetto al recente passato, assicurandosi così i tre punti più importanti dell’anno, in modo da salvare il salvabile.