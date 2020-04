Mercato Napoli – Nessun sconto. Neanche in era coronavirus. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha bisogno di cedere a tutti i costi e lo dimostra la sua caparbietà a non cedere nel momento peggiore del calcio e non solo.

Molti i calciatori azzurri ambiti dai top club europei e il prossimo mercato partenopeo (quando ci sarà), sarà davvero molto infuocato.

Koulibaly Napoli, la valutazione di mercato

Il patron dei campani sa bene che dovrà vendere qualche big, uno, due o forse anche tre, ma alle sue condizioni.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, ha fissato il prezzo di Kalidou Koulibaly, uno dei più ricercati della rosa napoletana. Per prelevare il senegalese bisogna sborsa almeno 100 milioni di euro.

Koulibaly con la fascia da capitano

Koulibaly, le squadre interessate

Ci sono tante società sulle tracce del classe ’91. Su tutte Psg e Manchester United. Questi due club non hanno mai smesso di seguirlo e anche in passato hanno cercato di acquistarlo, ma c’è stato il muro del Napoli.



Questa volta, potrebbe essere quella buona, anche per la volontà del calciatore, ma attenzione alle condizioni. I parigini e gli inglesi sanno perfettamente che trattare con De Laurentiis non sarà facile e in questa crisi Mondiale, accontentare le sue richieste, sarà davvero dura.