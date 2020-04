Gennaro Gattuso è pronto a rinnovare con il Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il prolungamento è solo da sottoscrivere. Inoltre, il tecnico ha fatto una richiesta ben precisa al presidente De Laurentiis.

GATTUSO NAPOLI, PRONTO IL RINNOVO

Gattuso è pronto a rinnovare: ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano scrive: “A breve è previsto anche il rinnovo di Gattuso“.

Il tecnico del Napoli, scrive la Rosea, ha chiesto ‘con garbo’ di tenere in squadra quattro giocatori, per lui ‘pedine imprescindibili’. Si tratta di Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne e Mertens. Per la difesa, scrive la GDS, se arrivasse un affarone per Koulibaly si potrebbe chiudere un occhio.

