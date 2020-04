MERTENS INTER – Il quotidiano Tuttosport, all’interno dell’edizione in edicola oggi, ha riportato alcune novità sulla questione legata al possibile addio di Dries Mertens al termine della stagione attuale. In particolare il quotidiano si è soffermato sull’ipotesi di un suo trasferimento all’Inter. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Mertens Inter, garantisce Lukaku

“Il rinnovo di Dries Mertens con il club di Aurelio De Laurentiis ha riportato nuovamente una battuta d’arresto e sembra essersi impantanato. Per questo motivo l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha puntato nuovamente sul ‘Re di Napoli’. L’ex ad della Juventus è pronto a portare a Milano l’attaccante del Napoli, per sostituire Alexis Sanchez. L’attaccante cileno tornerà infatti al Manchester United al termine della stagione. Dries Mertens però potrebbe anche essere un sostituto di Lautaro Martinez, vista la sua possibile partenza in direzione Barcellona. In quel caso però l’Inter si fionderebbe anche all’acquisto di un altro attaccante. L’acquisto di Mertens sarebbe molto gradito a Romelu Lukaku, che da tempo sponsorizza con la dirigenza nerazzurra il suo compagno in nazionale con il Belgio”.

Le altre pretendenti per Mertens

“Sull’attaccante belga del Napoli, in scadenza di contratto al termine di questa stagione, non c’è solo l’Inter. Il bomber più prolifico della storia del Napoli, dati alla mano, è cercato con insistenza anche da club di Premier League, come Chelsea e Manchester United e dal Monaco in Ligue 1. Il club del principato, in particolare, è la società che ha messo sul piatto l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. Chiaramente però l’appeal della Ligue 1 non è paragonabile al palcoscenico offerto dalla Premier League. Il futuro della carriera di Dries Mertens è ormai da mesi immerso in una nuvola di fumo, le prossime settimane ci diranno con certezza in quale squadra deciderà di giocare l’attaccante belga dalla prossima stagione”.