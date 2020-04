RINNOVO MERTENS – Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro di Dries Mertens continua ad essere particolarmente incerto. L’avvenire dell’attaccante belga è in un precario equilibrio tra la permanenza a Napoli e l’approdo in un nuovo club. Tale equilibrio verrà rotto nel prossimo futuro, è bene quindi analizzare le ipotesi che paiono maggiormente probabili. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Rinnovo Mertens, il Chelsea è in agguato

“Attualmente è impossibile immaginare gli scenari futuri, è però consentito concedersi una riflessione collettiva per tracciare le linee guida di un club: il Chelsea. I Blues a fine stagione si ritroveranno con un attaccante in meno, che risponde al nome di Olivier Giroud. Di conseguenza i londinesi avranno un vuoto da colmare, per assecondare le proprie aspirazioni. L’opzione Dries Mertens è considerata di spessore ed è stata già vagliata nel corso del mercato di gennaio, quando Giroud sembrava aver preparato le valigie. Poi il centravanti francese è rimasto e non se n’è fatto nulla, ma con l’addio ormai imminente di Giroud, l’opzione Mertens è tornata in voga”.

“Il club londinese ha fatto arrivare alcune sollecitazioni al belga, attraverso vie laterali, per fargli considerare l’ipotesi di accasarsi allo Stamford Bridge nella prossima stagione. Il contesto è la prestigiosa Premier League ed i Blues sono una squadra ambiziosa, che grazia alla guida di Lampard sembrano in rampa di lancio. Quando sarà il momento, la sfida per Dries Mertens sarà combattuta a suon di sterline, tra Chelsea, Manchester United e Arsenal. Nel frattempo però il Chelsea sembra essersi messo in una posizione privilegiata rispetto alle altre due rivali inglesi”.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso si sarebbe mosso in prima persona per il rinnovo di Dries Mertens. L’allenatore ha sollecitato l’attaccante belga a rinnovare con il Napoli, consapevole della sua importanza per la squadra.