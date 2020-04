ULTIMISSIME CALCIOMERCATO – Gonzalo Higuain, in Argentina da un mese esatto, è diventato un caso per la Juventus. Come riporta Tuttosport, infatti, il calciatore avrebbe comunicato ai compagni di non voler tornare a Torino. Questo anche se il campionato (come sembra) dovesse ricominciare a fine maggio.

Il Pipita vuole rimanere accanto alla madre, che combatte contro un tumore, ed è molto preoccupato dall’emergenza Coronavirus in Piemonte. Inoltre Higuain sembra essere particolarmente sensibile alla corrente pandemia, che ha provocato in lui una reazione molto più forte rispetto agli altri compagni.

Ultimissime calciomercato, ipotesi di rescissione per Higuain con la Juventus

Per questo avrebbe maturato la decisione di rimanere in Argentina, anche se la società non avrebbe avuto alcuna comunicazione da parte sua. Un suo ammutinamento sarebbe un fatto abbastanza grave e Paratici vorrebbe prevenirlo. Il giocatore è a bilancio per 18 milioni di euro a giugno ma in questo momento non è possibile prevedere una sua cessione.

Rimane a questo punto l’ipotesi rescissione consensuale anticipata, che permetterebbe almeno il risparmio per la Juventus dei 15 milioni di euro lordi di ingaggio che dovrebbe percepire fino al 2021.