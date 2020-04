Sky – Higuain non vuole tornare in Italia: la situazione. La Juventus, però, non ha ricevuto comunicazioni

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Gonzalo Higuain non vorrebbe tornare in Italia. La decisione del Pipita avrebbe di fondo tre motivi: il primo, stare vicino alla propria famiglia, il secondo è il coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese, mentre il terzo è il futuro incerto con la maglia della Juventus.

Secondo quanto riporta il giornalista Stefano Agresti, però, la Juventus non avrebbe ancora ricevuto comunicazioni dall’attaccante, circa la volontà di non rientrare. Anche perché il piano convocazioni non è stato ancora diramato.