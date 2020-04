RONALDO CORONAVIRUS – Cristiano Ronaldo è a Madeira da quasi un mese. L’isola è molto distante dalla terraferma portoghese e questo era di per sé abbastanza rassicurante per ritenerla sicura da un possibile focolaio di Coronavirus. In queste ore però la situazione è radicalmente cambiata.

Ronaldo Coronavirus, focolaio a pochi chilometri dalla villa del portoghese

Come riporta Sportmediaset, infatti, a 20 km dalla villa del campione bianconero sono stati scoperti dieci casi di Covid-19. La cittadina di Camera de Lobos non è molto distante da Funchal. Ed è stata dichiarata zona rossa con tutti i suoi 18 mila abitanti. Cristiano dovrebbe tornare a breve a Torino in vista della ripresa degli allenamenti: nel capoluogo sabaudo trascorrerà 14 giorni in quarantena come tutti coloro che ritornano in Italia.

