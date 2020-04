ADANI MARADONA – Piacevole chiacchierata su Instagram tra Bobo Vieri e Daniele Adani. Nel corso di una diretta, infatti, l’ex difensore e oggi opinionista su SKY, ha parlato di Diego Maradona. Ecco quanto evidenziato:

Adani Maradona, emozionante racconto in diretta Instagram con Vieri

“Maradona è di tutti, con le sue contraddizioni ha fatto parlare tutti, ma su una cosa non si può andare in disaccordo: se lui entra in una stanza, lui è la luce. Illumina, prende la stanza, se tu lo vedi ti gela la pelle. Lui ti strappa ogni tipo di emozione. Tu l’hai conosciuto ed hai avuto queste emozioni, ma vedi i suoi compagni: ancora oggi con le lacrime lo raccontano, sorridono.

Ora dirò una cosa: lui è stato perfetto a Napoli. È stato più di lì che di Buenos Aires. Dio l’ha creato per farlo andare a Napoli, l’ha regalato a Napoli, facendolo scappare pure da Barcellona”.

Mondiale, Maradona pianse per Lavezzi

Intanto nelle scorse ore è emerso un episodio riguardante un retroscena Maradona e Lavezzi, che risale al tempo del Mondiale del 2010, quando Diego fu CT dell’Argentina. Ecco quanto evidenziato:

“El Pocho si presenta con delle scarpe verdi e mi chiede se mi piacciono. Gli rispondo: ‘No, se indossi queste con me non ti allenerai’. Poi si presenta con un paio azzurre. Il Pocho è stato l’unico che ho dovuto lasciar fuori dalla lista in Sudafrica. Piangevo per il Pocho. Ma era una questione tra lui e Martin Palermo. Ma al Titan dovevo molto. Beh, anche al Pocho. Però dovevo decidere”.