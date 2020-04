RIPRESA SERIE A – Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna de Il Mattino, la Serie A sta provando a reinventare se stessa per riuscire a portare a termine questa stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Ripresa Serie A, gli allenamenti

“La FIGC sta pensando a misure uniche per consentire la conclusione del campionato di Serie A. I tifosi innanzitutto dovranno prepararsi ad uno spettacolo inedito, decisamente più freddo e distaccato. Quando ci si trova in equilibrio su un filo si pensa poco al contorno, sarebbe già un miracolo far tornare nuovamente il pallone a rotolare sui campi. Da alcuni è stato definito un mondiale, e a livello organizzativo sarà molto simile: si giocherà d’estate, sempre e solo di sera, tre partite a settimana. Saranno sei settimane e mezzo di passione per sapere quale squadra vincerà questo scudetto unico. La domanda ossessiva è una sola: quando si riparte? Il Comitato tecnico scientifico si è riunito ieri ed è orientato a concedere il via libera agli allenamenti a partire dalla fine della settimana prossima o dall’inizio della successiva. Il Comitato è stato “convinto” dal protocollo medico consegnato dal presidente della FIGC Gravina ai ministri dello sport e della salute Spadafora e Speranza”.

Il protocollo medico della FIGC

“Il documento è diviso in più parti, l’inizio descrive le indicazioni per la ripresa degli allenamenti e si divide su quattro punti: la data (che verrà decisa dal governo), i luoghi, il gruppo squadra e la santificazione. All’interno del documento è dedicato ampio spazio anche agli esami ai quali saranno sottoposti i calciatori. Innanzitutto l’attenzione si focalizza su tamponi e test sierologici, che dovranno essere reperiti dalle società attraverso partnership commerciali. La seconda parte del documento riguarda invece i comportamenti da tenere durante gli allenamenti e l’utilizzo dell’app Immuni per controllare i comportamenti di tutti. La FIGC ha assicurato che con l’utilizzo di questo protocollo tutta Italia diventerà sicura”.

Ripresa Serie A, le idee della FIGC

“La Serie A riprenderà in condizioni irreali, non a caso giocare a porte chiuse è sempre stata una punizione: senza tifosi ogni campo diventa neutro. La possibilità che si è fatta spazio negli ultimi tempi però prevede che, visto il perdurare del contagio nelle regioni del Nord, il campionato riparta sui campi del Centro-Sud. Anche le regole saranno riadattate in vista di questa situazione eccezionale: si punta al passaggio provvisorio dalle classiche tre sostituzioni a cinque. La soluzione ovviamente cercherà di ovviare al numero di gare in pochi giorni e alle temperature. Ciò però inciderà chiaramente anche sui tempi delle partite, basta fare un po’ di calcoli: 10 sostituzioni totale, più un paio di stop per il caldo e si arriva già ad almeno 8 minuti di recupero. La ripresa della Serie A inoltre potrebbe portare come novità l’assenza di tecnologia: bisognerà verificare se le VAR Room allestite negli stadi potranno rispettare le misure di distanziamento sociale”.