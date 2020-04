MILIK JUVENTUS – Il portale Sportmediaset sottolinea l’interesse della Juventus verso il giocatore attualmente del Napoli Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco potrebbe vestire la maglia bianconera e sostituire Higuain.

LA JUVENTUS SU MILIK

Arkadiusz Milik

“Sarebbe la prima scelta di Maurizio Sarri, che lo preferirebbe a “Maurito”, non soltanto per questioni tecniche o tattiche. Milik conosce bene lo stesso Sarri, la Serie A e oltretutto ha 26 anni, il che permetterebbe alla Signora di mettere in rosa un calciatore di 26 anni, abbassando un’età media un po’ alta. Per doti personali, poi, sarebbe il perfetto compagno di reparto per Cristiano Ronaldo“.

L’ACCORDO TRA L’ENTOURAGE DI MILIK E PARATICI

Agnelli avrebbe già dato l’ok per avviare la trattativa affinchè Milik possa entrare a far parte della squadra bianconera. Inoltre, Paratici avrebbe ricevuto il consenso e la disponibilità da parte dell’entourage del giocatore. Se De Laurentiis permetterà all’attaccante di lasciare il Napoli, la Juventus accoglierà Arkadiusz a braccia aperte.

Milik proprio per questo motivo non avrebbe accettato ogni proposta di rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021, da parte del Napoli.