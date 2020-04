MILIK JUVE – All’interno dell’edizione odierna, il noto quotidiano torinese Tuttosport ha parlato di un interessamento della Juventus nei confronti di Arek Milik, centravanti del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Milik Juve, l’idea dei bianconeri

“La Juventus sta pensando anche al possibile acquisto dell’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il centravanti polacco ha 26 anni ed ha una notevole esperienza in Serie A maturata con la maglia azzurra. L’attaccante conosce già molto bene Maurizio Sarri, allenatore con il quale ha lavorato già in maglia azzurra, tra un infortunio e l’altro. Arek Milik non sembra intenzionato a voler rinnovare il proprio contratto, che è in scadenza nel 2021. La decisione di separarsi a fine stagione sembra essere condivisa sia dal calciatore, sia dal presidente De Laurentiis. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al polacco, tutti questi motivi avrebbero spinto i bianconeri ad interessarsi al centravanti della squadra di Gattuso”.

“Chiaramente l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non permette alcun tipo di incontri o contatti al momento, ma le trattative stanno procedendo sotto traccia, attraverso contatti telefonici. In Polonia sembra essere molto sicuri del fatto che la Juve stia facendo molto più di un semplice sondaggio per Arek Milik. La realtà dei fatti si capirà nei prossimi mesi, quando oltre ai contatti telefonici si passerà alle trattative vere e proprie. Una componente da non sottovalutare è rappresentata dal fatto che Milik, a differenza di Higuain nel 2016 ad esempio, non abbia alcuna clausola rescissoria valida per l’Italia. Nel caso in cui la Juve dovesse puntare sul centravanti polacco, dovrà quindi trattare direttamente con il Napoli, per cercare di trovare un’intesa tra le due parti. Al momento fare previsioni è impossibile e utopico, ma la pista che porterebbe ArekMilik alla Juventus è più di una semplice suggestione”.