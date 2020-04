NAPOLI CALCIO NEWS – Secondo quanto riporta quest’oggi Il Corriere dello Sport, il Napoli si starebbe preparando a un’incredibile rivoluzione sul mercato, soprattutto nel parco attaccanti. Il patron Aurelio De Laurentiis si prepara a dire addio a molti azzurri e, nel frattempo, vuole comprendere a fondo la situazione riguardante Dries Mertens. Il recordman belga sembrava, inizialmente, aver trovato l’intesa per il rinnovo: ora, però, si è di nuovo in una fase di stallo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPOLI CALCIO NEWS, PREVISTA UNA RIVOLUZIONE IN ATTACCO

“Ci sono poche certezze: Callejon e Mertens hanno un contratto che scadrebbe il 30 giugno, poi vai a capire come sistemeranno la normativa se e come la modificheranno. Milik, invece, si libererebbe a parametro zero al termine della prossima stagione, che potrebbe finire come sempre o anche oltre (chi può dirlo?)“.

“Insigne s’è appena separato da Raiola, Younes e Llorente avevano già intuito che il proprio mini-ciclo stava per essere sommerso dai titoli di coda; Politano ha fatto in tempo a conoscere le bellezze di Napoli e non le perderà, come Lozano, che gradirebbe offrire altro di sé; e poi c’è ci sono Ounas e Petagna, che ha già preparato la valigia“.

MERTENS INDECISO, INTER E MONACO SUL BELGA

“Dries Mertens se ne sta a Palazzo Donn’Anna circondato da nuvoloni: non sa cosa fare e i dubbi, si sta, corrodono l’anima e anche i neuroni. Il primo marzo ha incontrato De Laurentiis per parlare di rinnovo, poi il mondo s’è fermato e la questione è diventata marginale“.

“Da Milano, la sponda nerazzurra, sono tornate di moda recentissime sollecitazioni o comunque un invito alla riflessione; all’estero c’è il Monaco che è disposto a fare di lui un piccolo principe; in realtà serve altro per indurlo a lasciare Napoli“.

VIA MILIK, CALLEJON, LLORENTE E YOUNES

Arkadiusz Milik (26)

“Con Arkadiusz Milik non c’è altro da aggiungere, converrà sia al Napoli che al polacco salutarsi, ognuno per trovare le rispettive fortune: il centravanti insegue una squadra che non gli sistemi ombre davanti – e finché c’è Mertens non è il caso di azzardare – e a De Laurentiis, però, servirà

avere un interlocutore che assecondi una valutazione rispettosa e rispettabile per un attaccante di 26 anni“.

“Se ne andrà José Maria Callejon (Valencia più del Siviglia) e con lui anche Fernando Llorente (che ha però ancora dodici mesi di contratto) e poi Younes (che non è riuscito mai a ritrovare se stesso, in questo suo biennio tra poche luci e un silenzio assordante)“.

SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, COME INSTAGRAM!