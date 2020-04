RINNOVO MERTENS – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, sarebbe da registrare una brusca frenata nel discorso legato al rinnovo di contratto di Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Rinnovo Mertens, c’è la frenata

“Prima di affrontare concretamente il discorso per il rinnovo del contratto, Mertens propose a De Laurentiis una strada per mediare la vicenda relativa alle multe e cercare una ricomposizione tra società e squadra. L’idea del belga era di versare in beneficienza una parte delle multe, ma il presidente De Laurentiis non era d’accordo con una conclusione di questo tipo, vista la gravità della vicenda. Il presidente De Laurentiis a quel punto interpretò l’iniziale apertura di Dries Mertens come un accordo quasi concluso. Dal momento del loro incontro però non sono più arrivati segnali positivi, anzi alla questione delle multe si è aggiunta la questione del taglio degli stipendi a causa del Coronavirus”.

“Inoltre il Napoli ha deciso di mettere in cassa integrazione i propri dipendenti, altra decisione che non è per niente piaciuta al belga. L’attaccante ex PSV è molto legato all’ambiente, ma non ritiene di dover rimanere senza certezze. L’entourage dell’attaccante, che a breve compirà 33 anni, stanno valutando tutte le possibilità, che non mancano di certo. In Inghilterra sono sulle sue tracce Chelsea, Arsenal e Manchester United. Il Coronavirus ha bloccato tutti i discorsi, vista l’incertezza relativa al futuro. Le trattative riprenderanno quando si inizierà a vedere una luce infondo al tunnel della pandemia. Probabilmente però, un’eventuale mossa del Napoli quando riprenderanno le attività sportive sarebbe tardiva”.