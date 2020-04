CALCIO NAPOLI ULTIMISSIME – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa azzurra. Uno specchietto completo sul calcio Napoli che, tra rinnovi e addii, tra certezze e dubbi, aspettano di ricominciare la stagione agonistica. L’Italia sembra sul punto di uscita della “fase 1” nella lotta al Coronavirus, e allora ci si prepara anche a ricominciare la Serie A. E il Napoli riparte da qui:

CALCIO NAPOLI ULTIMISSIME, MAGGIO MESE CRUCIALE

“Maggio sarà un mese cruciale per il Napoli. Sì, sotto ogni punto di vista. E se da un lato l’auspicio collettivo di tornare in campo è di certo strettamente connesso alla speranza di non contare più i morti e i contagiati di coronavirus, da un altro il club dovrà giocoforza riaprire e chiudere in un clic il discorso dei rinnovi“.

Il Napoli in allenamento a Castel Volturno

“E dunque definire il futuro: Gattuso e Mertens sono in copertina, certo, ma sul tavolo ci sono anche i contratti di Milik, Zielinski, Fabian e Maksimovic. E ancora: l’adios di Callejon, sempre più vicino, e gli intricati nodi di mercato legati innanzitutto a Koulibaly e Allan. Un gran bel da fare, non c’è che dire“.

IL PUNTO SU GATTUSO

Rino Gattuso

“Il tema dei rinnovi è molto ampio, estremamente: tant’è che riguarda anche Gattuso. Ovvero l’uomo al quale il Napoli s’è andato per il dopo-Ancelotti e con il quale, se vogliamo, ha gestito in sintonia il mercato di gennaio. Rino ha un contratto fino al 2021 ma il club entro il 30 giugno, e a fronte di una penale, può risolvere il rapporto unilateralmente con un anno di anticipo. Anche al tecnico è riconosciuta la medesima possibilità previo pagamento di una penale, però entro il 30 aprile, ma l’idea che possa avvalersene non sembra contemplata“

“Maggio possa essere il mese propizio per definire la questione legata all’allenatore. Quando insomma dovrebbero essere consentiti nuovamente gli incontri, i faccia a faccia: l’ultimo, con De Laurentiis, andò in scena il 12 marzo“.

IL PUNTO SU MERTENS

Dries Mertens

“Mertens re dei cannonieri della storia del club in tutte le competizioni (qui il link alla foto da brividi pubblicata sul suo profilo Instagram) – centoventuno gol, come Hamsik -, non ha ancora armato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, e ovviamente il popolo azzurro, innamorato del campione e dell’uomo, pende dalle sue labbra. Dalla sua decisione. Le sensazioni diffuse dopo l’incontro del 1° marzo con Aurelio De Laurentiis furono molto positive, ma intanto il brindisi non è ancora arrivato“.

“Anzi: la situazione è in fase di stallo e nel frattempo la concorrenza s’è riattivata (Inter su tutti e poi Monaco). Dries, per il momento, lavora e riflette attentamente in casa“.

MILIK E ZIELINSKI, NODO CLAUSOLA RESCISSORIA

Arkadiusz Milik

“Bloccata e per il momento senza sbocchi è la trattativa con Milik. Soprattutto per il nodo legato alla clausola rescissoria da 100 milioni: Arek, legato fino al 2021, non è convinto di continuare nonostante il club voglia confermarlo“.

Piotr Zielinski

“Il problema della clausola riguarda anche il rinnovo di Zielinski, altro profilo in scadenza 2021, ma con lui le cose vanno molto meglio: regna l’ottimismo“.

SI TRATTA ANCHE CON FABIAN E MAKSIMOVIC

“Si tratta ancora con Fabian (2023), corteggiato molto seriamente dal Barça e soprattutto dal Real, e poi con Maksimovic (2021): il difensore serbo avrebbe dovuto già firmare a dicembre e poi a inizio marzo. Maggio dovrebbe portare molte risposte“.