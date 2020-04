RIPRESA SERIE A – Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Italia si prepara a tornare in campo nella fase calante della pandemia Coronavirus. La FIGC ha studiato il piano per ripartire e ricominciare il campionato da dove lo si è lasciato. Mancano dodici giornate e quattro partite aggiuntive da recuperare al termine è potrebbe esser stata trovata una possibilità concreta per ultimare la Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RIPRESA SERIE A, CALCIATORI PRONTI A TORNARE (DOPO I DOVUTI TEST)

“Tornate tutti, stanno riaccendendo la giostra. Cartolina di leva spedita, destinatario l’intera Serie A. Cinquecento calciatori, terzino più terzino meno. Un movimento che è pronto alla (ri) partenza. Cinquecento professionisti in stand by, consumati da un’ansia che conosciamo tutti e desiderosi – però – di tornare a fare il loro lavoro, il prima possibile“.

“Il Dpcm del Governo ha sospeso ogni attività fino al 3 maggio, ma la FIGC gioca d’anticipo. E prende la rincorsa. Dopo Pasqua le società di Serie A faranno partire il segnale dell’adunata. Vogliono farsi trovare pronte per – quando? come? con che modalità – il campionato riprenderà“.

“L’idea di base è quella di sottoporre gli atleti a visite mediche specifiche prima della fine di aprile, possibilmente attorno al week-end 24-25. Prima mossa: far tornare in Italia i tanti stranieri che – in piena emergenza Covid19 – se ne sono tornati in patria, qualcuno con il benestare della società di appartenenza altri approfittando del caos nei giorni dell’emergenza, qualcuno non senza polemiche“.

“Ovviamente come da protocollo i ‘rientranti’ dovranno rispettare un periodo di due settimane di isolamento tra le due fasi del tampone; ed è proprio per questo che molti club si sono già attivati“.

UN POSSIBILE CALENDARIO PER RICOMINCIARE

Mercoledì 27 maggio, i recuperi della giornata 25:

ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

Sabato e domenica 30-31 maggio, giornata 27:

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Mercoledì e giovedì 3-4 giugno, giornata 28:

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Sabato e domenica 6-7 giugno, giornata 29:

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Mercoledì e giovedì 10-11 giugno, giornata 30:

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

E così via fino al termine del campionato, giocando a porte chiuse e in campo neutro, come già qualche tempo fa si è ipotizzato.