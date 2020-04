Repubblica – Campionato a porte chiuse, campo neutro per le zone rosse

Come già dichiarato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, c’è la volontà di dover concludere il campionato di Serie A. Si pensano, dunque, alle possibile soluzioni visto che è ancora impossibile decidere una data. Secondo quanto dichiarato da La Repubblica, nel caso in cui si dovesse optare per il continuo, sicuramente si giocherebbe senza tifosi, a porte chiuse. Nel caso delle zone rosse, come la Lombardia, le squadre dovrebbe giocare in un campo neutro. Non tutti però sono a favore del continuo del campionato: alcune società, infatti, prendono come pretesto la scarsa possibilità di organizzazione per sospendere definitivamente il campionato.

