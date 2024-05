Geolier, in arrivo il nuovo singolo: che omaggio a Maradona!

Geolier ha annunciato l’uscita del nuovo singolo che debutterà venerdì dopo la mezzanotte. Il titolo sembra essere un vero e proprio omaggio a Maradona.

Emanuele Palumbo, meglio noto come Geolier, è uno dei rapper italiani più ascoltati del momento. Partito dal nulla con il singolo “P Secondigliano”, è riuscito a scalare le classifiche nazionali, fino ad arrivare al Festival di Sanremo. Durante le serate dedicate alla musica italiana ha dimostrato in più occasioni tutto il proprio amore verso Napoli. Infatti, durante numerose interviste è apparso con la tuta del club partenopeo, con il quale vanta da sempre un legame molto importante. Il cantane, però, non smette fai di emozionare i propri fan, motivo per il quale ha annunciato (a sorpresa) l’uscita del nuovo singolo che farà il suo debutto venerdì un’ora dopo la mezzanotte.

Il nuovo pezzo prende il nome de “El Pibe De Oro”. Un titolo che sembra essere un grande omaggio, l’ennesimo, a Diego Armando Maradona. Quest’ultimo è sempre stato elogiato da Geolier, che nell’ultimo album (Il coraggio dei bambini, ndr) ha già pubblicato una canzone dal nome “Maradona“. Nelle ultime settimane, il rapper italiano appare molto attivo sul fronte Napoli, con diverse apparizioni allo stadio per incitare il gruppo squadra in un momento delicato. Inoltre, il giovane talento è presente anche nel film “Sarò con Te”, che ha debuttato nelle sale cinematografiche lo scorso 4 maggio.

Geolier omaggia Maradona nel suo nuovo singolo: le ultime

Negli ultimi anni, è emersa la figura di Geolier. Un ragazzo cresciuto tra le vie di Napoli che con la sua determinazione ha raggiunto palcoscenici impensabili prima di quel momento. Il noto rapper si è più volte palesato come un “figlio della città campana”, dimostrando così tutto il proprio amore. Son stati diversi gli elogi alla sua gente, ma nelle ultime ore ha deciso di regalare ai suoi fan un nuovo pezzo. Infatti, come sottolineato dallo stesso cantautore sul proprio profilo “Instagram”, venerdì sera è prevista l’uscita del nuovo singolo intitolato “El Pibe De Oro”.

Il giovane cantante continua nel proprio percorso discografico, con la speranza di essere accompagnato sempre dai suoi fan napoletani e non solo. Infatti, nelle canzoni è solito usare il dialetto napoletano attraverso il quale riesce a creare un legame importante con la sua gente. Da capire se l’omaggio al Maradona è soltanto presente nel titolo o se il rapper riserverà qualche rima all’idolo argentino.