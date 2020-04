Coronavirus, il 4 maggio riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno, previsti tamponi ed altri esami: i dettagli

In seguito al Dpcm presentato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la quarantena è stata prorogata fino al 4 maggio.

Tale proroga riguarda ovviamente anche le attività sportive, che potranno essere riprese solo oltre quella data. Il calcio italiano ha cerchiato in rosso questa data, infatti il 4 maggio riprenderanno gli allenamenti delle squadre di Serie A. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in virtù di questa data, il Napoli sta cercando di farsi trovare pronto nel migliore dei modi: il club si è già mosso per ottenere test rapidi, ha iniziato a stringere accordi con alcuni laboratori per effettuare tamponi ed altri esami. Tutto ciò chiaramente in attesa che la FIGC, attraverso il proprio comitato medico scientifico, elabori un protocollo per tutte le squadre per fissare le norme sanitarie in vista della ripartenza del campionato di Serie A. La riunione del comitato in questione è prevista per la giornata di martedì.