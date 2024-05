Notizie SSC Napoli, ultim’ora sulle condizioni di Kvara: novità anche su Gollini

Da pochi minuti è terminato l’allenamento odierno del Napoli. Di seguito il report pubblicato dalla società azzurra.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli si continua a lavorare per centrare gli obiettivi prefissati. Il match di ieri contro l’Udinese è terminato sul punteggio di 1-1, risultato che però non ha soddisfatto ovviamente il gruppo azzurro. Il ritardo in classifica è già molto evidente, motivo per il quale la rete di Success allo scadere ha complicato ulteriormente i piani di Francesco Calzona e non solo.

L’allenatore azzurro conosce l’importanza degli ultimi tre match, motivo per il quale chiederà ai suoi uomini di tirare fuori il meglio. La squadra, nonostante la delusione, è già tornato ad allenarsi al Konami Training Center. Infatti, pochi minuti fa, la società azzurra ha pubblicato il report della sessione d’allenamento odierna.

Report Napoli, le ultime dall’allenamento al Konami Training Center

La società azzurra, tramite il proprio sito ufficiale ha informato i tifosi sulle condizioni dei calciatori infortunati e non solo. Di seguito il report dell’allenamento odierno andato in scena in quel di Castel Volturno.

“Dopo la gara a Udine, il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la seduta con attivazione in palestra. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto in Friuli hanno continuato il lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 1 svolgendo esercitazione tecnica e lavoro di potenza aerobica.

In particolare, il club azzurro ha fatto chiarezza in merito alla situazione infortunati:

Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Raspadori e Dendoncker terapie e lavoro personalizzato in palestra. Gollini si è allenato in gruppo. Per Zielinski personalizzato in palestra”.

Il prossimo impegno del Napoli sarà contro il Bologna di Thiago Motta. L’avversario è sicuramente molto temibile, ancor più dopo l’ottima stagione che gli consentirà (con ogni probabilità) di accedere alla prossima Champions League. Il match andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona, proprio dove la squadra ha faticato più del previsto in questa stagione. Per l’importante match è pero attesa una prova importante da parte dei partenopei, i quali dovranno ottenere un risultato importante dinanzi al proprio pubblico.