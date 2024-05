Piacciono al Napoli, il dirigente allo scoperto sui due obiettivi: avete sentito?

Il Napoli è già attivo sul mercato in entrata. Sono emersi importanti dettagli su due obiettivi del club azzurro per la prossima stagione.

In casa Napoli non c’è tempo per fermarsi dopo la stagione deludente. Il campionato sottotono lascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro, motivo per il quale sarà necessario invertire subito la rotta. Un’arma a disposizione del presidente De Laurentiis è ovviamente il mercato, attraverso il quale sarà possibile rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico. Quest’ultimo non è stato ancora scelto ma potrebbero esserci novità importanti nelle prossime settimane. Oltre alla difficile programmazione, la chiave per i partenopei sarà proprio la prossima sessione di calciomercato. In quest’ultima, emergerà la figura di Giovanni Manna, il quale diventerà il nuovo direttore sportivo azzurro.

L’attuale dirigente della Juventus (con la quale si separerà al termine della stagione) avrà un compito importante. Infatti, l’obiettivo primario sarà puntellare il gruppo squadra, ancor più dopo gli addii ormai certi. Tra questi c’è ovviamente Piotr Zielinski, che potrebbe essere seguito da Victor Osimhen. I due protagonisti lasceranno dei vuoti importanti rispettivamente a centrocampo e in attacco. A tal proposito, la società azzurra avrebbe già individuato due profili importanti in quelle zone di campo. I giocatori seguiti sono Bresciani e Soulé, entrambi in forza al Frosinone.

Frosinone, Angelozzi: “Non mi aspettavo questa crescita da Brescianini”

Il Napoli avrebbe individuato due profili importanti tra le file del Frosinone, ossia Brescianini e Soulé. A tal proposito, Guido Angelozzi, DS del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tv Play” a margine del Gran Galà del Calcio Adicosp. Di seguito le sue parole.

“Brescianini? Sta facendo un ottimo lavoro, lo conoscevamo da tempo ed erano 2-3 anni che volevo prenderlo. Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di portarlo a Frosinone e non mi aspettavo questa crescita esponenziale, posso dire che alcuni grandi club lo stanno osservando con attenzione”. “Soulé e Barrenechea pronti per essere protagonisti nella Juve? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione“.

I due calciatori del Frosinone si son resi protagonisti di un ottima stagione. In modo particolare, Matias Soulè (di proprietà della Juventus) ha dimostrato di essere pronto per militare in Serie A. Al termine della stagione farà ritorno a Torino, motivo per il quale intavolare una trattativa con i bianconeri sarà tutt’altro che facile.