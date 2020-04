Ciro Immobile al Napoli? Mai dare nulla per scontato. Da Sky, infatti, sostengono a più riprese l’interesse degli azzurri per l’attaccante della Lazio. Francesco Modugno, oggi, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli sostiene:

CIRO IMMOBILE NAPOLI

“Il Napoli per Immobile farebbe pazzie, è un calciatore che piace più degli altri. Non è un profilo che la Lazio venderà, anzi, sta trattando il rinnovo, ma resta un calciatore su cui il Napoli vuole andare fortemente”.

L’attaccante della Lazio, già a quota 27 goal in 26 presenze di Serie A, è cercato anche in Premier League: la sua stagione clamorosa non poteva di certo passare inosservata. Ma anche le sirene sul Napoli sono insistenti, malgrado l’impassibilità di Lotito. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri sosteneva:

IMMOBILE AGENTE

“Non credo il Napoli possa fare un’offerta per il Matador, che ha un ingaggio ad oggi fuori dai parametri societari. Se il Napoli facesse una follia di mercato, oggi punterebbe dritta su Immobile“.

L’agente di Ciro, Alessandro Moggi, aveva dichiarato il 23 marzo: “Piace a Giuntoli, ma bisogna chiedere a Lotito”. Nella giornata di oggi ha ribadito che il discorso dell’ultima volta vale ancora. Che stia ammiccando agli azzurri? Chissà. Di sicuro c’è che Immobile già in passato poteva vestire l’azzurro. Fu lo stesso Moggi a svelarlo a gennaio. Tutto saltò – fece intendere il procuratore – per volontà di Aurelio De Laurentiis. Ad oggi il nome di Immobile al Napoli sembra inaccostabile per costi e perché trattare con Lotito non è uno scherzo, ma nel mercato tutte le certezze sono in discussione.

QUANTO COSTA CIRO IMMOBILE?

Ma quanto costa Ciro Immobile? Difficile stabilire un vero e proprio prezzo per un attaccante così prolifico, ma le richieste di Lotito non indietreggeranno di un passo, conoscendo il presidente della Lazio. Il sito specializzato Transfermarkt stima il valore di Immobile in 40 milioni di euro. Complice anche l’età: Immobile ha compiuto i 30 anni. Ha ancora tanto da dare, ma insomma non è più un giovanotto.