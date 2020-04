CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS – Prima dell’esplosione dell’emergenza Coronavirus, il Napoli sembrava essere ad una passo dal rinnovo di contratto di Dries Mertens. L’emergenza sanitaria ha però rallentato l’accordo tra le parti, ad oggi quindi il numero 14 azzurro è ancora in scadenza di contratto.

L’attaccante belga, come evidenziato dai colleghi spagnoli di AS, ha attirato l’attenzione di due dei più grandi club al mondo che non vogliono farsi sfuggire l’occasione. In Inghilterra, secondo il quotidiano spagnolo, gli estimatori per il il classe ’87, prossimo ai 33 anni si moltiplicano ogni giorno che passa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS

“Il Manchester United e l’Arsenal si sono uniti all’interesse del Chelsea per l’attaccante belga: lo United è alla ricerca di giocatori per una rivoluzione estiva e Mertens sarebbe uno dei prescelti. Anche l’Arsenal sembra ingolosito dalla possibilità di acquistarlo a parametro zero. Mertens a 32 anni non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli e sembra che non lo farà. Nonostante tutto ciò è ancora un giocatore importante”.