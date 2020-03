Mertens pronto a formalizzare il rinnovo col Napoli: l’annuncio prima del Barcellona

Prima del ritorno col Barcellona in Champions la firma del belga, per un “colpo di teatro”

Oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano la Repubblica ha parlato dell’ormai imminente rinnovo dell’idolo azzurro Dries Mertens. Il belga, fresco recordman di marcature del Napoli che ha raggiunto i 121 gol di Marek Hamsik, a pranzo col patron Aurelio De Laurentiis, ha chiarito tutti gli aspetti del rinnovo. Ecco la lieta notizia per i tifosi azzurri riportata dalla nostra redazione:

“Il conto alla rovescia è cominciato ed entrambe le parti sperano che la fumata bianchi arrivi più presto possibile: alla peggio entro la fine del mese, anche se il vero colpo di teatro sarebbe l’annuncio ufficiale del sospirato rinnovo di Dries Mertens prima della trasferta europea a Barcellona, per dare ancora più enfasi alla bella notizia“.

“Mertens indosserà la maglia azzurra per altre due stagioni: ormai non ci sono più dubbi. Ma adesso tocca agli avvocati delle due parti mettere nero su bianco i complessi dettagli del nuovo contratto, dando una veste formale e definitiva all’accordo raggiunto con una stretta di mano dal giocatore e De Laurentiis“.

“Oltre all’ingaggio da 4.5 milioni all’anno, infatti, ci sono in ballo i bonus per la “recompera” del cartellino dell’attaccante belga, quello per i gol che sarà capace di segnare e per il suo contributo alla riconquista della Champions League da parte del Napoli“.