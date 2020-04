MERCATO CAVANI – Non esiste calciomercato, senza la telenovela riguardante “El Matador“. L’ex Palermo e Napoli, ogni anno sembra sul piede di partenza, ma non si allontana mai dalla sua dimora parigina.

Con il PSG pronto a riscattare Mauro Icardi (qui l’articolo), l’ormai 33enne Edinson, sarebbe pronto ad una nuova avventura: ma il dilemma resta tra un ritorno caloroso in Uruguay o qualche altro anno ad alto livello.

News Cavani, parla la madre: “Oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte”

Dalle parole della madre Berta Gomez, la quale decide di gettare benzina sul fuoco, non vi è alcun dubbio che Cavani possa restare in Europa: “Lui preferisce che non si sappia ancora quale squadra gli piace maggiormente. Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte“.

“Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, nella sua mente c’è l’idea di restare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio sono tantissimi i club interessati a lui“.

Calciomercato Cavani, Spagna ed Italia alla finestra

In ogni finestra di mercato sembra farsi sempre più concreta l’idea di un possibile ritorno di fiamma tra Cavani ed il Napoli o di un suo ritorno in Italia. La suggestione di mercato più grande per Edi però, rimane la Spagna.

Secondo Mundo Deportivo, il noto quotidiano spagnolo che anticipava già il possibile avvento dell’alieno Edi ai colchoneros (qui l’articolo), la sua avventura a Parigi è ormai giunta alla conclusione. L’attaccante ex Napoli infatti, nel mese di gennaio, avrebbe già trovato un accordo per trasferirsi all’Atletico Madrid dove avrebbe firmato un contratto triennale.

Mercato Cavani, Napoli e quel legame indissolubile

I rumors di mercato intorno ad Edi, in ogni finestra di calciomercato non accennano a placarsi. È di pochi giorni fa la notizia di un triennale pronto al Napoli da 21 milioni di euro, più 7 alla firma (qui l’articolo relativo).

Cavani esulta per un gol

con il PSG

Lo scorso anno, l’attaccante uruguaiano è stato costretto a smentire attraverso una Instagram Stories sul suo profilo ufficiale, le voci di un suo possibile ritorno al Napoli. Nella foto, il panorama dall’oblò di un aereo e la scritta “In volo verso Parigi” ad infrangere i sogni di alcuni tifosi partenopei.