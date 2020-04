Cavani Napoli, il tormentone che torna a bussare alla porta del club azzurro ogni estate fa capolino anche quest’anno. Il club azzurro ha un piano!

CAVANI NAPOLI – Il tormentone che rincorre il Napoli puntualmente ogni estate, e che vorrebbe il Matador indossare nuovamente la maglia azzurra, torna anche quest’anno. L’uruguagio lascerà la sua attuale squadra, il PSG, quest’estate. Secondo Raffaele Auriemma su Tuttosport, anche il patron azzurro De Laurentiis starebbe pensando ad un gradito ritorno.

Cavani-Napoli, il piano di ADL

Se la dirigenza riuscisse a consegnare a Gattuso il bomber più prolifico della storia del Napoli, è certo che il mister farebbe salti di gioia. Basti pensare che in 3 anni in azzurro, Cavani ha segnato una media di 34 gol a stagione: nessuno è riuscito a fare di meglio. L’Atletico Madrid ha rinunciato quando il fratello-agente del calciatore ha chiesto 12 mln all’anno per 3 stagioni e 15 mln cash alla firma. Soldi che potrebbe facilmente ottenere dal Chelsea e Manchester United, ma il Regno Unito non fa per lui. Il Napoli, dunque, è pronto a proporgli un triennale da 7 mln netti all’anno più 7 mln al momento della firma.

Gol di Cavani al Napoli sul suo profilo Instagram

Non solo i tifosi contribuiscono ad alimentare questo sogno, ma anche Edinson Cavani pare non abbia dimenticato il suo trascorso in azzurro che ricorda sempre con affetto e nostalgia. Uno dei tanti esempi risale proprio all’anno scorso, poco prima che si scatenasse la sessione di mercato estiva. Fu proprio lui a postare sul suo profilo Instagram un video di un suo gol segnato con la maglia del Napoli.

Ha infatti postato il video del suo spettacolare quarto gol che regalò alla squadra allora di Mazzarri un insperato 4-3 sulla Lazio. L’attaccante, nel messaggio, chiede scusa all’amico Muslera – al tempo portiere dei laziali. “Torna da noi”, questi i commenti lasciati al tempo fa numerosi tifosi azzurri sulla sua pagina social. E chissà che il Matador non possa davvero accogliere questa richiesta.