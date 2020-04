De Luca, frecciata alla Regione Lombardia: “Realizzeremo ospedali in dieci giorni ma senza ‘ammuine'”

Ha fatto scalpore la conferenza stampa di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, per inaugurare il nuovo ospedale a Milano. Vincenzo De Luca, nel suo consueto aggiornamento del venerdì, ha lanciato una frecciata alla regione Lombardia:

Il Loreto Mare è tutto ospedale Covid, stiamo organizzando un nuovo ospedale per la terapia intensiva. Leggo che qualcuno ha fatto ospedali in 15 giorni. Noi li realizzeremo in dieci giorni ma senza fare “ammuine“. Abbiamo dovuto sapere dagli americani che abbiamo l’eccellenza mondiale nella cura al Virus, il Cotugno.