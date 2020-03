Dalla Spagna – La Liga verso la sospensione: il governo spagnolo ufficializzerà a breve la decisione

Anche il campionato spagnolo si ferma, dopo quello italiano

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, i media spagnoli hanno annunciato una decisione che presto, il governo spagnolo, prenderà: saranno sospesi i campionati di Liga e Segunda division.



Dopo l’Italia, anche la Spagna sta adottando misure restrittive a causa del Coronavirus. Una notizia che gira già da diverse ore e che potrebbe avere la sua ufficialità a breve.



Dopo aver negato l’accesso alla Roma per la gara di Europa League contro il Siviglia, dopo che il Getafe ha deciso di non partire per Milano, per giocare contro l’Inter, la Spagna sta aumentando le decisioni in merito per contenere il virus.



