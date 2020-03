UFFICIALE – La Roma non va a Siviglia: partita di Europa League rinviata! La Spagna non ha dato l’ok ai giallorossi

Un altro colpo di scena: la gara europea non si gioca

Clamoroso: la Roma non va a Siviglia. I giallorossi, impegnati in Andalusia domani per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, non voleranno in Spagna.



Il match, di conseguenza, è stato rinviato. Ora, i due club, dovranno trovare un accordo, insieme all’Uefa, per una data disponibile.



Il divieto dei voli tra Spagna e Italia non ha consentito di far partire la squadra di Fonseca, la quale, non ha avuto una deroga dal governo spagnolo e non è riuscita a trovare un’alternativa.



Il caos aumenta e l’Uefa ancora non ha detto la sua su questa situazione e presa nessuna decisione in merito al Coronavirus.



