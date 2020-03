Coronavirus, rischio convocazione con il Belgio per Mertens e altri due giocatori della Serie A

Ultimissime calcio Napoli, Mertens potrebbe essere impossibilitato a rispondere alla convocazione del Belgio

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – A causa del Coronavirus, voli cancellati, alcuni calciatori, impegnati con le proprie nazionali a fine mese, molto probabilmente, non potranno rispondere alla convocazione.



Infatti, come scrive La Derniere Heure, calciatori come Lukaku, Mertens e Castagne, non sanno se potranno raggiungere i compagni del Belgio per le due amichevoli, in Qatar, contro Portogallo e Svizzera, dato che la Qatar Airways ha bloccato i voli da e per l’Italia.



