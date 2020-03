Napoli, De Laurentiis non si ferma: Boga primo obiettivo per giugno

L’esterno del Sassuolo piace da tempo al club partenopeo

Il Napoli pensa a chiudere bene questa stagione dopo mesi difficili. Gennaro Gattuso ha portato nuova linfa all’ambiente, ma soprattutto, la società ha lavorato bene sul mercato mettendo a disposizione del tecnico giocatori importanti.



Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, ha chiuso delle operazioni anche per il futuro come quelle di Rrahmani e Petagna. Ma non è finita qua.



Secondo La Gazzetta dello Sport, il patron dei campani, Aurelio De Laurentiis, vuole ancora comprare. Il primo obiettivo della società napoletana, per giugno, sembra Jeremie Boga.



L’esterno del Sassuolo piace da tempo e si potrebbe affondare nei prossimi mesi per prenderlo, vista anche la possibilità di salutare Callejon, in scadenza di contratto.



