SKY – Incontro all’hotel Vesuvio con De Laurentiis: c’è l’accordo per il rinnovo di Mertens! I dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI – AGGIORNAMENTO ORE 17.05 – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’incontro all’Hotel Vesuvio tra Mertens e De Laurentiis è stato molto positivo.

Di fatti è stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto con il belga che firmerà un biennale da 4 milioni a stagione più 500mila euro di bonus e avrà un premio di 2 milioni alla firma del contratto. Quindi è destinato a continuare l’avventura di Mertens al Napoli!

ORE 16 – Il rinnovo di Dries Mertens è una chiara priorità per il Napoli. E proprio in queste ore pare ci sia stata un’importante svolta nella trattativa.

Infatti, come riferisce ilmeridianonews.it (con tanto di foto, come si vede in basso), l’attaccante belga e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono incontrati all’hotel Vesuvio per discutere del rinnovo del contratto.

I due sono arrivati uno dopo l’altro, poco dopo le 13:30, al Grand Hotel Vesuvio e si sono accomodati in una sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden del pentastellato Albergo di via Partenope.

ECCO LA FOTO:

FOTO: Il Meridiano News

