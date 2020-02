Gattuso su Lozano: “Parlate sempre di lui solo perché è costato 50 milioni. In Messico mi hanno dichiarato guerra? E allora non ci andrò più”

Gattuso parla di Lozano in conferenza

83 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il tecnico Gennaro Gattuso, durante la conferenza che precede la gara esterna con il Cagliari, si è dimostrato infastidito dalle continue domande su Hirving Lozano, uno dei giocatori più costosi di sempre ma che sembra non essersi ancora integrato al meglio nel gioco del Napoli. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico:



“Attacco del futuro con Mertens, Callejon e Insigne? Io ho un attacco forte. Devo far giocare chi sta meglio. Mi parlate spesso di Lozano, forse perché è costato 50 milioni. Non si parla mai di un giocatore come Llorente, che sta avendo poco spazio, ma si sta allenando al massimo e meriterebbe di giocare di più. Ho il dovere di mettere i giocatori in condizione di rendere al massimo. Avete scritto che in Messico mi hanno dichiarato guerra perché non faccio giocare Lozano. Pazienza, vuol dire che non andrò più in Messico. Mi spiace per Lozano, ma davanti ho giocatori davvero forti”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI